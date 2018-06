L'Australie arrache la victoire en Hongrie

Hongrie (4-2-3-1) : Gulácsi - Lovrencsics, Vinícius, Kádár, Szabó - Varga, Vadócz - Varga, Kleinheisler, Sallai - Szalai

Australie (4-2-3-1) : Ryan - Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich - Mooy, Luongo - Leckie, Rogić, Kruse - Nabbout



Les Socceroos ne sont peut-être pas les joueurs les plus talentueux, mais ils ont le mérite de ne rien lâcher.Pourtant, à Budapest, les hommes de Bert van Marwijk mettent du temps à entrer dans le match. Complètement mangés techniquement pas les Hongrois, ils concèdent bon nombre d'occasion - heureusement que Ridson sauve sur sa ligne juste avant la pause, et peuvent s'estimer heureux de retourner aux vestiaires sur le score de 0-0. L' Australie a réussi à faire le dos rond.En seconde période, l'entraîneur hollandais de l'Australie effectue de nombreux changements. Et au moins l'un d'eux fonctionne très bien. A peine entré en jeu, Daniel Azrani, 19 ans, frappe de l'entrée de la surface sur son premier ballon. Le gardien hongrois se troue et laisse filer le ballon au fond des filets. Alors que les australiens pensent avoir fait le plus dur, Trent Sainsbury craque à la toute fin du temps réglementaire et marque contre son camp en voulant remettre le ballon de la tête à son gardien. Ridicule, mais ce n'est pas grave parce qu'au bout du temps additionnel, le Hongrois Kádár, poli, offre également un cadeau à ses adversaires en adorant dans son propre but.Le score est très flatteur pour l' Australie , mais l'essentiel est là : ils ont fait le plein de confiance. Après la correction infligée à la République tchèque (4-0), les Australiens sont prêts à en découdre avec les Bleus.