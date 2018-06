L’Australie accroche le Danemark

Les Australiens, plus joueurs que face aux Bleus, prennent un point face à des Danois peu inspirés. Jedinak a inscrit son deuxième penalty du tournoi après l’ouverture d'Eriksen. Tout reste à faire dans ce groupe C.

Deuxième penalty en deux matchs pour les Socceroos

Moins de rythme au retour des vestiaires

Danemark (4-2-3-1) : Schmeichel – Dalsgaard, Kjær, Christensen, Larsen – Schöne, Delaney – Poulsen, Eriksen, Sisto – Jörgensen. Sélectionneur : Åge Hareide.



Australie ( 4-2-3-1) : Ryan – Risdon, Sainsbury, Miligan, Behich – Jedinak, Mooy – Leckie, Rogić, Kruse – Nabbout. Sélectionneur : Bert van Marwijk.

Par Maxime Feuillet

Groupe C Pts J. G. N. P. Diff. 1 Danemark 4 2 1 1 0 1 2 France 3 1 1 0 0 1 3 Australie 1 2 0 1 1 -1 4 Pérou 0 1 0 0 1 -1



L’ Australie n’est pas morte, vive l’Australie ! Rien à faire là et destiné à sortir rapidement de la compétition, ce petit poucet ? Que dalle ! Menés au score et mis en difficulté par une équipe du Danemark bien mieux rentrée dans son match, les joueurs de Bert van Marwijk ont su modifier leur plan, basé sur une solide assise défensive pour développer du jeu et inquiéter la sélection nordique.Aux portes de l’élimination en première mi-temps, les Australiens, portés par Leckie, Mooy et Arzani, ont fait parler leur instinct de survie pour accrocher un match nul primordial qui leur permet de rêver à une éventuelle qualification pour les huitièmes contre le Pérou mardi prochain et rééditer ainsi l’exploit réalisé en 2006 en Allemagne . Plus serré que prévu, ce groupe C apporte donc son lot d'imprévu ! Avant de voir la France jouer sa deuxième partie avec l'opportunité de se mettre en bonne position pour la première place de la poule.Plutôt solide contre la France en ouverture samedi dernier, le bloc australien cède d’entrée face au Danemark sur la pelouse de Samara. Six minutes après le coup d’envoi, le meneur de Tottenham Christian Eriksen , bien décalé par Jorgensen, envoie une jolie demi-volée du gauche dans les filets australiens. Un but rapide qui vient déjouer les plans desen manque d’inspiration lors de leurs phases offensives. Les Danois profitent de cette timidité australienne pour porter le danger, mais Sisto (21), puis Jorgensen (27) manquent la cible.Tranquille dans sa surface, Kasper Schmeichel voit les hommes de Van Marwijk se rapprocher peu à peu à l’image des débordements de Leckie, Rogić ou Behich, sans être pour autant inquiété. Moins crispés, les Australiens s’installent dans le camp danois et se voient récompensés d’un penalty, après assistance vidéo, pour une main de Poulsen dans la surface. Jedinak ne tremble pas et inscrit son deuxième péno de la compétition après celui planté contre Hugo Lloris à Kazan.Bousculée par desbien plus joueurs qu’en début de match, la sélection danoise peine à imposer son rythme au retour des vestiaires. Vigilant derrière, Kjær coupe les percées des attaquants australiens, tandis que l’intensité du match retombe peu à peu. Bien en place derrière, lesfont déjouer les hommes d'Åge Hareide, trop discrets lors de ce second acte. Mooy (70) puis Rogić (72) font passer un petit frisson dans le stade de Samara sans toutefois parvenir à attraper le cadre.Entré à la place de Nabbout, touché à l’épaule, Daniel Arzani , plus jeune joueur de la compétition, porte le danger dans la surface danoise, mais manque le dernier geste (81, 87). Pione Sisto tente de sonner la révolte côté nordique, sans réussite. Le Danemark , en ballottage toujours favorable, jouera sa qualification contre la France mardi prochain.