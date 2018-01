L'Atlético serein contre Las Palmas

Atlético Madrid (4-4-2) : Oblak - Juanfran, Giménez, Godín, Hernandez - Correa, Gabi, Koke, Saúl - Griezmann, Torres. Entraîneur : Simeone.



Las Palmas (4-1-4-1) : Chichizola - Castellano, Gálvez, Navarro, Simon - Peñalba - Toledo, Tana, Viera, Samperio - Calleri. Entraîneur : Paco.

L' Atlético Madrid met souvent du temps, mais l' Atlético Madrid gagne souvent sereinement.Quelques chiffres pour résumer la première période : 51% de possession de balle et six tirs (dont trois cadrés) en faveur des Madrilènes, trois frappes dont deux cadrées pour Las Palmas . Autant dire que le 0-0 inscrit sur le tableau d'affichage lorsque les 22 acteurs rentrent aux vestiaires n'est pas un scandale. Et ce, malgré un poteau touché de Griezmann ainsi qu'un bel arrêt de Chichizola devant Gabi Et Simeone ne s'y trompe pas. Pas franchement ravi de ses hommes, l'entraîneur argentin sort Koke dès la pause pour faire entrer sa gâchette Carrasco. Ce qui a le mérite de secouer l' Atlético . La preuve ? Griezmann ouvre enfin le score à l'heure de jeu sur un joli service en profondeur de Juanfran (61). Dix minutes plus tard, Torres imite le Français en envoyant une belle frappe dans les filets de Chichizola (73), avant que Partey vienne éteindre la lumière suite à un travail parfait de Carrasco, passeur décisif sur le coup (88).Bien inférieur, Las Palmas reste avant-dernier. De son côté, Madrid revient provisoirement à neuf points du leader barcelonais et solidifie sa place de dauphin. Une position qui ne devrait pas bouger de sitôt.