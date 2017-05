L'Atlético se rassure un peu face à Eibar

0

Atlético de Madrid 1-0 Eibar

La réception d’ Eibar avait deux objectifs ce samedi après-midi pour les Madrilènes : se remettre de l’humiliation subie en Ligue des champions face aux rivaux merengues (3-0), et consolider sa troisième place en Liga après le nul de Séville face à la Real Sociedad (1-1). Avec cette victoire contre Eibar , lesont au moins rempli la seconde partie du contrat.Marqués par la défaite de mardi, les joueurs de Diego Simeone subissent en début de match les offensives adverses. Les Basques se montrent bien plus dangereux dans le jeu et doivent faire face à un Jan Oblak bien en place. Comme sur le tir enroulé de Takashi Inui , repoussé par le portier polonais (8). Il faut attendre la demi-heure de jeu, pour voir la première grosse occasion madrilène. Mais après avoir éliminé son défenseur, Yannick Ferreira Carrasco confond les cages du gardien d’ Eibar avec des poteaux de rugby. Sa frappe s’envole bien au-dessus de la barre transversale. Le Belge est imité juste avant la pause par Saúl Ñíguez qui, seul au point de penalty, foire à son tour son tir. «» en première période, comme chantait Goldman.Au retour des vestiaires, leshaussent le ton. En moins de dix minutes, Filipe Luís (55), Antoine Griezmann (59) et Yannick Ferreira Carrasco (64) voient leurs frappes captées par Yoel Rodríguez, avant que Saùl Ñíguez ne trouve la faille. Sur un centre de Diego Godín , le milieu espagnol trompe le gardien basque du plat du pied (70). Suivent vingt minutes de stress pour Simeone et ses joueurs, qui peuvent compter sur leur gardien pour dégoûter tour à tour Pedro León Gonzalo Escalante et Kike . Dans les tout derniers instants de la rencontre, la frappe de l’égalisation de David Juncà est contrée par un Thiago qui sauve les siens in extremis.Les Madrilènes ont tremblé jusqu’à la dernière seconde, mais ont confirmé leur troisième place en championnat, avant de se préparer pour réaliser l’impossible en Ligue des champions mercredi.