L'Atlético se rapproche du Barça

Atlético de Madrid 3-0 Osasuna

Face au bon dernier de Liga, Osasuna , l' Atlético de Madrid n'avait clairement pas d'autres options que de gagner pour essayer de ne pas perdre de vue le Barça , déjà, mais surtout pour continuer à tenir à distance le FC Séville , au pied du podium.Sauf qu'entre deux matchs de Ligue des champions, il faut bien faire souffler un peu. C'est donc avec une équipe légèrement remaniée que l' Atlético accueille Osasuna en ce samedi ensoleillé. Et si Griezmann est sur le banc en début de rencontre, cela n'empêche pas les hommes de Diego Simeone de prendre le contrôle total des opérations. Dans le rôle du meneur ? Ferreira Carrasco qui profite donc de l'absence du Français pour endosser le costume de buteur. D'une belle frappe des vingt-cinq mètres, tout d'abord, puis d'une tête pour s'offrir un doublé dès le début de la seconde période.Le succès madrilène est alors assuré, mais Filipe Luís vient tout de même participer à la fête en rajoutant un troisième pion à l'heure de jeu. En fin de rencontre, le score aurait même pu être beaucoup plus ample si Carrasco, puis Partey, n'avaient pas raté chacun un penalty. Un exercice dans lequel lesont décidément bien du mal. Peu importe, le succès est acquis, la troisième place validée, Simeone et ses guerriers peuvent d'ores et déjà se focaliser sur leur déplacement à Leicester , mardi prochain.