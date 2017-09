L'Atlético se prend un stop par Leganés

29

Leganés (4-2-3-1) : Cuellar - Zaldua, Dos Santos, Siovas, Garcia Carnero - Pérez, Brasanac (El-zhar 46e) - Eraso, Gabriel, Szymanowski - Beauvue (Amrabat 80e). Entraîneur: Gaizka Garitano



Atlético de Madrid (3-5-2) : Oblak - Godín, Savić, Giménez - Gabi, Partey, Koke Ñíguez, Correa (Carrasco 54e) - Griezmann (Vrsaljko 66e), Vietto (Torres 61e). Entraîneur: Diego Simeone

Hop, le régime.Les supporters présents à l’Estadio Municipal de Butarque n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Leganés et l’ Atlético de Madrid leur ont tout juste offert de quoi picorer. Ce sont les hôtes de la soirée qui offrent le premier amuse-gueule après vingt minutes de jeu. Bien dans sa partie, Claudio Beauvue reprend alors du pied droit un centre de Smanowski, mais sa tentative frôle le poteau madrilène. Un quart d’heure plus tard, bien inspiré par le Français, Saùl Ñíguez y va lui aussi de sa mignardise. Sur un centre de Correa, levoit sa reprise du gauche détournée par Cuellar. Assez avares, les deux équipes n’offrent plus rien à déguster jusqu’à la seconde période.Au retour des vestaires, lesarrivent à faire ce que les hommes de Diego Simeone ne peuvent pas : se montre dangereux. À la suite d’un une-deux avec Zaldua, El-Zhar balance une mine à Jan Oblak , qui est sur la trajectoire (53). Le Marocain, qui réalise une superbe entrée en jeu, remet ça quelques minutes plus tard. Mais bis repetita, le portier slovène est à nouveau à la parade. La seule occasion madrilène de la seconde manche est à mettre au crédit de Godín, qui voit sa tête repoussée par un Cuellar des grands soirs (72). Aux portes d'une défaite à deux minutes de la fin du match sur une tentative d'Amrabat bien détournée par Oblak, lespeuvent souffler.Au bout de l'ennui, le 0-0 n'est finalement pas si cher payé.