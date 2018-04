L'Atlético résiste à Arsenal

Archi dominateur durant la majeure partie de la rencontre, Arsenal a ouvert le score par Lacazette avant de concéder l'égalisation de Griezmann en fin de partie contre un Atlético de Madrid réduit à dix depuis la dixième minute. Rageant pour les Anglais.

L'Atlético s'en sort... pour combien de temps ?

Une histoire française

Arsenal (4-2-3-1) : Ospina - Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal - Xhaka, Ramsey - Welbeck, Wilshere, Özil - Lacazette. Entraîneur : Wenger.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Vrsaljko, Giménez, Godín, Hernandez - Correa (Savić, 74e), Partey, Saúl, Koke - Griezmann (Torres, 85e), Gameiro (Gabi, 64e). Entraîneur : Simeone.

Gagner une Coupe d'Europe. Retourner à Lyon , sa ville de naissance, pour y jouer la finale de la Ligue Europa. Répondre à la concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang , pas qualifié pour la C3. Prouver qu' Arsenal n'est pas trop grand pour lui. Démontrer à Didier Deschamps que la liste des 23 Français pour le Mondial doit comporter son nom. Voilà toutes les missions qui se bousculaient dans la tête d' Alexandre Lacazette en ce jeudi soir de demi-finale opposant lesà l' Atlético de Madrid. Et l'international a longtemps cru y répondre favorablement, en s'envolant dans les airs pour ouvrir majestueusement le score à l'heure de jeu et en offrant une jolie prestation. Sauf qu'en face, un autre Tricolore partageait lui aussi le désir de revoir Lyon et de soulever un trophée continental. Son nom ? Antoine Griezmann , égalisateur sur la fin après une grossière erreur de Laurent Koscielny et destructeur d'ambiance à l'Emirates Stadium.Treizième minute. Excédé par les gesticulations spectaculaires de Simeone, M. Turpin indique le chemin des tribunes à l'entraîneur madrilène. Mais pourquoi ce dernier est-il si en colère après même pas un quart d'heure de jeu ? Tout simplement parce que son équipe a eu le temps d'être maltraitée par Arsenal . De concéder de nombreuses occasions franches. De voir Oblak la sauver à plusieurs reprises. Et même d'être réduite à dix après deux cartons jaunes reçus par Vrsaljko.Alors, devant ce rugueux début de rencontre totalement à l'avantage de l'adversaire qui n'a cependant pas encore réussi à ouvrir le score, le technicien argentin crache son énervement à l'intention de l'arbitre français. Ce qui n'aide pas vraiment l' Atlético . À dix, les visiteurs font ce qu'ils peuvent pour protéger leur but attaqué par Welbeck, Lacazette, Wilshere ou Monreal. Et parviennent bon gré mal gré à éviter le tremblement de filets avant la mi-temps, se montrant même dangereux par Griezmann (deux frappes cadrées en première période).Reste que le constat est là : lesjouent bien, se trouvent en supériorité numérique, évoluent devant un public qui les soutient et dominent outrageusement. Ne leur manque plus que le dernier geste pour coincer ce ballon à l'intérieur des cages. Un objectif toujours difficile à atteindre contre l' Atlético . Qui défend de manière optimale, comme d'habitude. Et qui sait pertinemment qu'une demi-finale de Ligue Europa se joue en deux manches, et qu'un 0-0 attrapé à Londres ne serait donc pas une mauvaise affaire. Après quelques minutes espagnoles à l'entame du second acte, Arsenal réinstalle donc son siège. Mais de manière un peu moins effrayante.Paradoxalement, Madrid semble s'être adapté à évoluer avec un élément en moins, et son mur paraît s'être solidifié à la pause. Griezmann joue la majorité de ses balles dans son propre camp ? Oblak n'a plus à s'envoler pour toucher le cuir. Ses défenseurs, qui ont planté leur tente dans la surface de réparation, écartent inlassablement les tentatives anglaises... Jusqu'à cette magnifique tête de Lacazette, qui trompe le gardien slovène. Une ouverture du score méritée, qui ne suffit toutefois pas pour considérer la qualification comme acquise. Surtout qu'à dix minutes du terme, Griezmann répond à son compatriote en profitant d'une boulette de Koscielny. 1-1, balle au centre – malgré une dernière opportunité de Ramsey sortie par Oblak. Autant dire que l' Atlético s'en sort très bien. Dans une semaine, c'est le Wanda Metropolitano qui sera aussi chaud que Simeone. Lacazette aura encore fort à faire.