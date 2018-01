L'Atlético piégé par Gérone

1

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Giménez, Hernandez, Savić, Vrsaljko - Níguez, Carrasco, Correa, Partey - Costa, Griezmann. Entraîneur : Simeone.



Gérone (3-4-2-1) : Bono - Espinosa, Ramalho, Juanpe - Granell, Benítez, Pons, Mojica - Garcia, Portu - Olunga. Entraîneur : Machín.

Août 2017. Première journée de Liga. En déplacement à Gérone , l' Atlético démarre mal son championnat en concédant le nul. Janvier 2018. Vingtième journée de Liga.pour les Madrilènes qui accueillaient le même adversaire en ce samedi après-midi.Incapables de s'imposer face au surprenant huitième, les coéquipiers de Griezmann laissent la possibilité au leader barcelonais de prendre encore davantage de distance. Pourtant, la bande de Simeone a plutôt bien commencé, puisque l'attaquant français a ouvert le score du gauche à la demi-heure de jeu sur un service de Costa, encore décisif. Mais après avoir manqué d'égaliser juste avant la mi-temps, Gérone , assez solide, a accéléré dans le second acte et obtenu le partage des points grâce à Portu qui profite d'une grosse erreur de relance de Koke Malgré une dernière situation pour Giménez, le dauphin du Barça ne s'imposera pas. Et Valence pourrait même le doubler en s'imposant ce soir à Las Palmas . Sale soirée.