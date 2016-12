L'Atlético Nacional troisième

0

La petite finale du Mondial des clubs n'était peut-être pas si inintéressante que cela : quatre buts, un match à rebondissements, un duel Mexique Colombie et une séance de tirs au but. Et au terme de cette rencontre un peu folle, c'est l' Atlético Nacional qui l'a emporté sur le Club América.Dès la 6minute, les Colombiens ouvrent le score, bien aidés par Samudio. Le défenseur du Club América, pressé par un attaquant du Nacional, vient tromper son gardien en lui glissant le ballon entre les jambes (0-1, 6). Le Nacional pousse. Et vingt minutes plus tard, l'équipe de Medellín croit faire le break par l'intermédiaire d' Alejandro Guerra qui double la mise d'une splendide frappe enroulée qui vient lober Muñoz (0-2, 26).On se dit alors que le scénario est parfait pour les Colombiens, mais le Club América réagit immédiatement. Michael Arroyo se joue de la défense complètement désorganisée du Nacional pour redonner espoir aux Mexicains (1-2, 38). Les représentants de la CONCACAF se font plus que jamais pressants sur la cage d'Armani et finissent par obtenir un penalty que transforme Oribe Peralta (2-2, 66). Les deux équipes se retrouvent dos à dos, 2-2, et plus rien ne sera marqué jusqu'à la séance de tirs au but. À ce petit jeu, ce sont les Colombiens qui l'emportent (4-3) et obtiennent une troisième place historique.Trois semaines après le crash de l'avion de Chapecoense, qui avait empêché les Brésiliens d'affronter l' Atlético Nacional en finale de la Copa Sudamericana, les Colombiens ont rendu un bel hommage aux victimes de cette tragédie.