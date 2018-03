L'Atlético mange le Lokomotiv tout cru

Le bijou de Griezmann

Lokomotiv Moscou (4-2-3-1) : Kochenkov - Rybus, Kvirkvelia, Ćorluka (75e, Pejčinović), Lysov - Kolomeytsev (63e, Tarasov), I. Denisov - An. Miranchuk, Al. Miranchuk, Fernandes - Farfán (46e, Éder). Entraîneur : Iouri Siomine.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Werner - Juanfran (46e, Vrsaljko), Giménez, Godín, Filipe Luís (63e, Lucas Hernandez) - Saúl Ñíguez (61e, Griezmann), Thomas, Gabi, Koke - Correa, Torres. Entraîneur : Diego Simeone.

Vainqueur 3-0 à l'aller à Madrid, l' Atlético était quasiment qualifié avant même de fouler la pelouse de la RZD Arena. La raclée infligée ce jeudi en fin d'après-midi au Lokomotiv Moscou (1-5) a confirmé que plusieurs mondes séparaient ces deux équipes, d'autant que Diego Simeone a profité de la marge d'avance pour faire souffler quelques cadres dont Antoine Griezmann , laissé sur le banc.Qu'à cela ne tienne, la première période offre très vite deux buts de qualité. Après un quart d'heure de jeu, Ángel Correa et Koke font passer les défenseurs moscovites pour de vulgaires plots et le petit attaquant argentin ouvre le score tout en douceur (0-1). Quelques minutes plus tard, Maciej Rybus , toujours pas remis de s'être fait virer comme un malpropre de Lyon en juillet, soulage ses nerfs en envoyant une grosse frappe d'énervé à trente mètres dans les filets de Werner (1-1).En deuxième mi-temps, lesveulent éviter de prendre froid et accélèrent pour la deuxième fois du match, deux minutes après être sortis des vestiaires. Deux passes, trois touches, Saúl Ñíguez renvoie les défenseurs moscovites à leurs chères études (1-2). À l'heure de jeu, Éder blesse bien involontairement Filipe Luís et offre trente minutes de plaisir au néo-international, Lucas Hernandez L' Atlético continue sa deuxième mi-temps sous le signe de l'efficacité et Antoine Griezmann , qui s'ennuyait tout seul sur son banc, vient participer à la fête. Fauché par Kochenkov, Grizzi laisse le penalty à Fernando Torres (1-3) puis regarde El Niño conclure une superbe action collective (1-4) avant d'offrir à son audience un bijou en or massif après un numéro d'équilibriste d'Ángel Correa (1-5).Voilà ce que l' Atlético a fait du bourreau de l' OGC Nice