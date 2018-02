L'Atlético de Madrid de Griezmann maîtrise Málaga

Málaga (4-4-2) : Roberto - Miquel, Luis Hernández, Ricca (Samu García, 82e), Iturra (Lacen, 47e) - Rosales, Castro, González Morales, Keko (Rolán, 57e) - En-Nesyri, Ideye. Entraîneur : José González.



Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Luís, Giménez, Lucas Hernández, Vrsaljko - Gabi (Partey, 67e), Ñíguez, Koke, Vitolo (Correa, 74e) - Griezmann, Diego Costa (Torres, 77e). Entraîneur : Diego Simeone.

Un coup de Grizou, et puis c'est tout.Il ne fallait pas être en retard pour cette confrontation entre la lanterne rouge, Málaga , et l' Atlético de Madrid, venu à la Rosaleda dans son traditionnel 4-4-2. D'entrée de jeu, une frappe de Saúl Ñíguez est déviée par un bras andalou et laisse la défense locale perplexe. Une aubaine pour Antoine Griezmann , qui profite de l'apathie générale pour ajuster Roberto d'une frappe du droit après... quarante secondes (1). En guise de célébration, le Français se dirige vers le bancet brandit un maillot en hommage à Nacho Barberá, jeune footballeur d'Alzira décédé sur les terrains la semaine dernière.Après ce moment d'émotion, l' Atlético fait ce qu'il sait faire le mieux, à savoir bétonner après avoir ouvert le score. Au retour des vestiaires, Málaga se rebiffe grâce aux fulgurances d'Ideye Brown qui bouge le bloc défensif madrilène. Mais en dernier rempart, l'Atlético peut toujours compter sur l'immense Jan Oblak . Le capitaine des Roberto Rosales peut en témoigner, puisque sa frappe en lucarne est détournée par une remarquable parade du géant slovène. Plus aucun but ne sera inscrit ensuite, Diego Simeone faisant tourner son effectif avant le déplacement à Copenhague jeudi prochain, en Ligue Europa.L' Atlético de Madrid garde donc la pêche. Et conforte son statut de dauphin du FC Barcelone , à six points du leader.