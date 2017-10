L'Atlético laisse échapper deux points face à Villarreal

Atlético de Madrid (4-4-2) : Oblak - Juanfran, Godín, Savić, Luís - Correa, Gabi, Partey Saúl Niguel - Gameiro (Vietto 75e), Griezmann. Entraîneur: Diego Simeone.



Villarreal (4-1-2-1-2) : Barbosa - Mario Gaspar, Álvaro, Ruiz, Costa (Rukavina 69e) - Hernández - Soriano (Castillejo 60e), Trigueros - Fornals (Cheryshev 76e) - Bacca, Bakambu. Entraîneur : Javier Calleja Revilla.

À croire que l’ Atlético de Madrid ne prend pas en compte ses erreurs du passé. Comme face au FC Barcelone , lesont mené au score contre Villarreal , et comme face aux, ils se sont fait rattraper au score à force de reculer et de laisser le ballon à l’adversaire.Pourtant, dès que les hommes de Diego Simeone ont accéléré, en fin de première période, ils se sont de suite montrés dangereux. Comme sur cette frappe de Saúl Ñíguez repoussée sur sa ligne par le défenseur Victor Ruiz (43), ou sur cette tête de Diego Godín détournée par Mariano Barbosa (45). En face, Villarreal arrive tout juste à pointer le bout de son nez sur cette accélération de Cédric Bakambu parfaitement reprise par Stefan Savić (40). Ou comment enflammer une fin de période qui était jusque-là bien morose.Fort heureusement pour le spectacle, lesattaquent le second acte avec l’envie d’ouvrir le score. Ce qui sera chose faite dès l’heure de jeu. À la réception d’un centre de Filipe Luís Antoine Griezmann transmet le ballon à Ángel Correa d’une merveilleuse reprise de volée que l’attaquant argentin convertit en but (1-0, 61). Kevin Gameiro aura l’occasion de creuser l'écart, mais l’attaquant français manque son face-à-face avec Mariano Barbosa (66). Après cette occasion manquée, l’ Atlético de Madrid passe en ultra-défensif et se fait logiquement punir sur une tête de Carlos Bacca sur corner (1-1, 81).Fut un temps où l' Atlético savait tenir un bon résultat. Mais ça, c'était avant.