L'Atlético et l'imbroglio Vitolo

¡Acuerdo con @VitoloMachin hasta 2022! Será inscrito como jugador rojiblanco el 1 de enero #Vitolo2022 https://t.co/NvRZwnWoyQ pic.twitter.com/0kMk4NIMr0 — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 juillet 2017

C'est un sacré montage financier orchestré par l' Atlético Madrid pour contourner son interdiction de recrutement.Le club espagnol voulait absolument enrôler Victor Vitolo . Pour y parvenir, lesont prêté 37,5 millions d'euros à l'ailier de vingt-sept ans afin qu'il active sa clause libératoire et se débarrasse du contrat qui le liait avec le FC Seville. Ce même engagement qu'il avait signé, il y a deux jours...Dans le même temps, Las Palmas et l' Atlético sont tombés d'accord pour que l'international hispanique (11 sélections) joue les six prochains mois en faveur des, puis s'engage définitivement avec la formation de Diego Simeone . Dès le premier janvier, date à laquelle l'interdiction du TAS sera levée, le club madrilène inscrira l'ailier sur la liste de joueurs inscrits en C1 et en Liga. Bernard Madoff n'a qu'à bien se tenir...