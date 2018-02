L'Atlético déroule, le Napoli et la Lazio coulent

50

En déplacement au nord – mais alors très au nord, hein – de Madrid, les soldats de Diego Simeone savaient qu'ils s'aventuraient dans le grand froid. Ça tombe bien, ils sont accueillis d'entrée par une température négative, et surtout par Fischer qui ose mettre le doute dans les têtes des. Une bien mauvaise idée au bout du compte, car l' Atlético décide alors de se fâcher tout rouge. Deux allers-retours pour réchauffer les joues du champion du Danemark : un premier orchestré par Saúl et Gameiro, puis un second de Griezmann et Vitolo . Le mythe du grand Danois a clairement pris un coup sur le casque ce soir, asséné par une doublette française qui culmine à 1,73m de moyenne.Pas venu en Grèce pour profiter des AirBnb bon marché et de l'eau cristalline, les Ukrainiens vont quand même s'offrir le luxe de marquer un but à l'extérieur par l’intermédiaire de l'incontournable V. Tsyhankov, 458du dernier Ballon d’or. Mais les Grecs sont des durs à cuire, et sauvent ce qu'il est encore possible de sauver à dix minutes du terme par l'intermédiaire d'Ajdarević. Ça va bastonner sec en Ukraine dans une semaine.Un stade magnifique, des supporters exceptionnels, c'est clair qu'on espère voir le Celtic aller le plus loin possible dans cette Ligue Europa savoureuse à souhait. Et ça tombe bien, puisque lesde Brendan Rodgers ont remporté la première manche face au Zénith, sur un super but de McGregor consécutif à une action assez aérienne. Une victoire à l'écossaise, comme on les aime.L'un des plus beaux chocs de ces seizièmes de finale a failli permettre à Ounas de se mettre le San Paolo dans la poche. En bonne pomme, Adam ouvre le score pour leset pense mettre le Napoli sur orbite. Une naïveté punie à peine dix minutes plus tard par Timo Werner à l'heure de jeu, visiblement pas gêné cette fois-ci par le boucan ambiant du San Paolo au moment de conclure. Les Allemands vont même se permettre le luxe de foutre la clim' à un quart du terme, quand Poulsen sert sur un plateau Bruma qui double la mise. Mais, gourmands comme ils sont, les joueurs de Leipzig vont même repartir de Campanie avec deux buts d'avance et le sentiment du devoir accompli lorsque Werner s'offre un doublé. Le Napoli a fait beaucoup tourner, et le Napoli l'a payé.L'ouverture du score de Tawamba Kana aurait pu permettre au Partizan de s'offrir ce duel serbo-tchèque, mais ça, c'était avant que Reznik n'égalise à dix minutes de la fin. Et à la fin, justement, c'est bien Plzeň qui a le sourire jusqu'aux oreilles.Quatrième défaite consécutive pour la Lazio , toujours aussi peu fringante en 2018. Les hommes d'Inzaghi ont trébuché lamentablement à Bucarest sur un but en début de match de Gnohéré. Oui, Milinković-Savić a touché la barre, mais bon, c'est peu, trop peu pour une formation qui fait figure d'outsider pour la victoire finale. Allez, au boulot maintenant.