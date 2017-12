L’Atlético dégoute le Bétis

Bétis Séville (4-5-1) : Adan, Barragan (Julio Garcia 75e), Mandi, Feddal, Durmisi, Joaquin, Guardado (Camarasa 66e), Boudebouz, Fabian Luiz (Aitor Ruibal 88e), Sergion Leon, Cristian Tello



Atlético Madrid (4-4-2) : Oblak, Filipe Luis, Godin, Vrsaljko, Savic, Gabi, Saul, Koke, Partey, Gameiro (Fernando Torres 76e), Correa (Gimenez 61e)

Sans Antoine Griezmann , blessé à une cuisse, mais avec Kevin Gameiro titulaire au coup d’envoi, l’ Atlético Madrid s’est imposée ce dimanche après-midi sur la pelouse d’un Betis Séville joueur mais inefficace. En soi, la performance n’a rien d’exceptionnel, les Sévillans n’ayant pas empoché une seule victoire depuis fin octobre et ont basculé dans la deuxième moitié du classement de la Liga. Une dynamique très différente de celle affichée par l’ Atlético qui enchaîne un troisième succès de suite et qui reste toujours invaincue cette saison en championnat.Ce succès des Madrilènes s’est construit en première période, avec le seul but du match inscrit par Saul, venu tacler à point nommé le ballon au second poteau suite à un centre adressé par Vrsaljko depuis son couloir droit. Le Betis de Quique Setién joue bien pourtant, faisant le jeu durant tout le match mais se heurtant à la machine défensive du genre bien pénible mise en place par Diego Simeone . Le technicien argentin a même choisi de passer du 4-4-2 du début de match à un 5-4-1 en seconde période, histoire de fermer la boutique et de pourrir les espoirs du Bétis, qui a eu sa meilleure occasion à l’heure de jeu par Cristian Tello . D’une parade main opposée exceptionnelle, Oblak a empêché l’égalisation et permet aux siens de remonter sur le podium. Du boulot assez moche mais efficace de l’ Atlético face à un Betis forcément frustré.