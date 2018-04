L'Atlético remercie Gameiro et Wakaso

23

Alavés (4-4-2) : Sivera (Pacheco, 63e) - Alexis (c), Laguardia, Maripán, Dieguez - Sobrino, Tomás Pina, Pedraza, Wakaso (Garcia, 79e) - Munir, Guidetti (Gómez, 72e). Entraîneur : Abelardo Fernández.



Atlético (4-4-2) : Werner - Thomas, Savić, Lucas, Vrsaljko - Correa, Gabi (c), Koke (Godín, 62e), Vitolo - Costa (Gameiro, 62e), Torres. Entraîneur : Diego Simeone.

Le père Noël du mois d'avril est bleu et blanc et s'appelle Mubarak Wakaso À quatre jours de la demi-finale retour face à Arsenal en C3, un Atlético remanié (Oblak et Griezmann laissés au chaud) a eu besoin de deux penaltys offerts par le milieu international ghanéen pour passer au-dessus du 13de Liga sur le plus petit des scores.En première période, la défense madrilène n'est pas au mieux, et il faut un retour un peu limite d'Hernandez pour empêcher Munir d'aller défier Werner, après une boulette du premier nommé. De l'autre côté, une frappasse de Thomas passe juste au-dessus, et Diego Costa se crée une grosse occasion avant la mi-temps.Après la pause, Vitolo trouve le montant, et Guidetti force Werner à réaliser un arrêt pour les photographes sur une lourde frappe. Le scénario sourit finalement auxlorsque Vitolo obtient un penalty tombé du ciel au duel avec Wakaso. Mais Pacheco, à peine échauffé, barre la route à Fernando Torres en partant sur sa droite, sept petites minutes après son entrée à la suite de la blessure de Sivera.Mais le pauvre Wakaso, d'une main flagrante sur une frappe d', offre une nouvelle cartouche aux visiteurs, laquelle est convertie par Kevin Gameiro sans trembler. Pedraza s'offre un raid et manque de peu l'égalisation. L' Atlético s'impose finalement 1-0 dans le bazar général et un rouge distribué à Ángel Correa.À la Simeone, donc.