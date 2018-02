L'Atlético de Griezmann corrige Séville

39

Séville (4-2-3-1) : Rico – Navas (Layún, 18e), Mercado, Lenglet, Escudero - N'Zonzi, Banega - Sarabia, Vázquez (Nolito, 71e), J. Correa (Ben Yedder, 60e) - Muriel. Entraîneur : Vincenzo Montella



Atlético (4-4-2) : Oblak - Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe Luís - Saúl, Thomas (A. Correa, 64e), Gabi, Koke - Griezmann, Diego Costa (Gameiro, 76e). Entraîneur : Diego Simeone

Jouer une équipe de Mourinho et une équipe de Simeone dans la même semaine, le tout avec des attaquants maladroits : voilà de quoi couper les ailes de Vincenzo «» Montella.Muriel ne met d'ailleurs que trois minutes à désespérer son entraîneur en ratant un face-à-face avec Oblak. «» , murmure-t-on sans doute dans le 95 et les travées du Sánchez Pizjuán. Diego Costa , lui, est d'une autre race de neuf. Et il le prouve en arrachant un ballon anodin dans les pieds de Banega pour crucifier Rico (0-1). Meilleure défense du championnat, l' Atlético se retrouve alors dans sa zone de confort. Celle où il a tout le loisir de poignarder un adversaire qui pensait avoir le match en main : ce que réalise Griezmann d'une superbe frappe du droit en pleine lucarne (0-2). En seconde période, pas de miracle : Diego Costa provoque un penalty d'entrée, Grizou le transforme (0-3). Match plié et Séville humilié sur une talonnade du Français pour Koke (0-4), puis un nouveau but de la bombe platine (0-5). Avant que Sarabia et Nolito ne sauvent «» des Sévillans (2-5).Les hommes de Simeone restent à sept points du leader catalan, alors que se profile un délicieux Barça Atlético dans une semaine, qui pourrait sceller le sort de la Liga. Ou la relancer ?