L’Atletico crucifie Bilbao

AD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après une première réussie dans son nouveau stade du Wanda Metropolitano, l’Atletico de Madrid avait à cœur de poursuivre sa bonne dynamique en déplacement à Bilbao.Sans son capitaine Gabi Fernández sur le banc des remplaçants, Diego Simeone opte pour un milieu plus joueur avec la paire Koke Saúl . Invaincu sur ses vingt dernières rencontres à San Mamés, l’ Athletic Club mène la vie dure aux, avec une succession de féroces duels. Après une demi-heure de jeu sans occasion, Nicolás Gaítan est le premier à solliciter Kepa Arrizabalaga , auteur d’une magnifique parade pour détourner la balle sur son poteau (35). Dans la foulée, Antoine Griezmann bénéficie d’une situation favorable face au but, mais la puissance ne suffit pas à tromper la vigilance de Kepa (37).Bilbao rate un penaltyDominateurs, les Madrilènes voient pourtant un penalty très injuste sifflé à leur encontre pour une faute inexistante de Filipe Luis sur Raúl García Aritz Aduriz s’avance pour transformer l’offrande, mais la justice est rendue par Jan Oblak , qui repousse la tentative d’Score nul et vierge à la pause donc, mais l’Atletico est loin d’avoir dit son dernier mot. Si la nouvelle frappe de Griezmann est bien bloquée par Kepa, le gardien international espagnol est impuissant devant la combinaison à trois proposée par Griezmann, Koke et Angél Correa. À ce petit jeu-là, le dernier cité se fait un plaisir de pousser le ballon dans le but vide (56). Bête noire de Bilbao avec six victoires et deux nuls obtenus sur les huit dernières rencontres de Liga, l’Atletico gère la rencontre sans connaître de réels moments d’inquiétude. Ce sont même lesqui doublent la mise, grâce à un but de Yannick Ferreira-Carrasco, bien servi par Griezmann (73). Côté basque, une alerte d' Iker Muniain est détournée par Oblak et sonne la révolte tardive desdans. Malheureux suite à son entrée sur la pelouse, Gabi Fernández trompera son propre gardien dans les arrêts de jeu (90), histoire de prolonger le suspense jusqu'au bout. Vainqueur de son déplacement au Pays Basque, l'Atletico recolle à quatre points du Barça