L'Atlético coule à Villarreal

Défait largement et logiquement (3-0) sur la pelouse du Madrigal, l’Atlético ne sait plus à quoi il joue. Car en plus d’être distancés à la course à la troisième place par leur adversaire du soir, les Colchoneros confirment leur profonde crise identitaire.

Villarreal 3-0 Atlético de Madrid

Au bon vouloir de Trigueros

Griezmann, symbole des maux rojiblancos

Les semaines se suivent et, pour le plus grand malheur de Diego Simeone , se ressemblent pour son Atlético de Madrid. Car après un nouveau revers, cette fois sur la pelouse du concurrent direct Villarreal (3-0), lesfont leurs adieux définitifs à un hypothétique titre de Liga. Une défaite juste, tant les protégés de Fran Escriba dominent de la tête et des épaules une rencontre pourtant placée sous le signe de défenses de fer. Entre les deux meilleures arrière-gardes d’ Espagne , c’est donc celle des Matelassiers, encore endormis, qui flanche face au jeu collectif bien huilé des, et Bruno , qui offrent une leçon à leur vis-à-vis de la capitale. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, ledoit également faire avec les blessures du vétéran Tiago , auteur d’une cagade sur l’ouverture du score, et du mur Oblak qui, en plus de se rater sur le break adverse, se pète. Bref, une soirée à oublier pour la bande à Griezmann, toujours muet face à Villarreal , et à savourer pour le sous-marin jaune, désormais devant leur adversaire du soir et montent sur le quatrième strapontin du championnat, à égalité avec la Real Sociedad Malgré l’horaire inhabituel, le Madrigal affiche salle comble au coup d’envoi. L’affiche, excitante face à desmal en point, renvoie également lesdu Castellon vers de bien mauvais souvenirs synonymes de descente en Segunda Division. Une motivation suffisante, donc, pour que Villarreal entame ce duel de haut de classement pied au plancher. Intenses à la récupération, précis dans les transmissions, les hommes d’Escriba malaxent le bloc de Diego Simeone qui, mis à part une combinaison sur corner conclue par Koke sur le montant, plie au fil des minutes.La punition intervient sur une perte de balle inexplicable de Tiago aux abords de sa surface : à la récupération, Trigueros se défait de Lucas et Savić, puis punit Oblak d’une frappe croisée. Aux commandes, le sous-marin jaune ne desserre pas l’étreinte, comme en atteste l’abattage de Bruno au milieu de terrain et, surtout, l’aggravation du score par l’intermédiaire de Dos Santos. Profitant d’un ballon relâché par Oblak, qui se blesse sur l’action, il s’offre un une-deux avec le montant pour marquer dans le but vide. Rideau.À l’image du premier acte des, la colère froide de Simeone durant l’entracte ne produit aucun effet. Toujours atypique, encore à la dérive, son onze se heurte, à chacune de ses rares accélérations, à la solidité de l’assise adverse. Pis, il est soumis au diktat du milieu de terrain de Villarreal et subit les coups de rein du Mexicain Dos Santos. Les imprécisions techniques se joignent aux tergiversations défensives, ce qui permet à l’ancien Sergio Asenjo de profiter d’une douce soirée. Et lorsqu’il ne peut rien faire, comme sur ce coup de casque de Diego Godín , l’un de ses défenseurs apparaît sur sa ligne pour empêcher la réduction du score.Autant dire que tout va de travers pour cet Atlético , muet pour la troisième rencontre consécutive à la suite de ces échecs face à l’ Espanyol et au Bayern . Symbole de cette disette, Antoine Griezmann enchaîne pour sa part un huitième match sans faire trembler les filets et explique, en partie, les maux offensifs des siens. Pour le reste, la partition de Villarreal est à conjuguer au plus-que-parfait, surtout après le but de Soriano au buzzer qui clôt une douce soirée pour le Madrigal.