L'Atlético bousculé par Alavés

Alavés 0-0 Atlético

Devant leur écran de télévision, les supporters de l' Atlético de Madrid ont dû se demander si c'est bien leur équipe qu'ils regardaient tant lesont été méconnaissables sur la pelouse d' Alavés ce samedi après-midi.Sans Gabi suspendu, Diego Simeone avait aligné une équipe offensive avec Koke et Saúl Ñíguez au milieu du 4-4-2 à plat et les GG devant. Désireux de laisser le ballon aux locaux, lesse contentent d'attendre leurs adversaires du jour pour mieux les contrer. Erreur, Alavés se montre dangereux à plusieurs reprises et auraient même pu ouvrir le score si Víctor Laguardia n'avait pas vu sa tête rebondir sur la transversale de Miguel Ángel Moyà (30). Un MAM qui s'était déjà distingué en début de rencontre sur une jolie frappe d' Ibai Gómez (8).Bousculés, lesn'y arriveront pas mieux en seconde période malgré les entrées en jeu de Fernando Torres et d'Ángel Correa. Mis à part sur une percée de Nicolás Gaitán dans la surface de réparation, l' Atlético de Madrid n'a jamais mis en danger la défense basque.Pire, les Madrilènes auraient même pu repartir du Pays Basque avec une défaite, si Miguel Ángel Moyà n'avait pas dégainé une magnifique parade sur une frappe de Theo Hernandez (88e), prêté par lesQuatrième, l' Atlético de Madrid commence à regarder dans le rétroviseur, tant le trio de tête s'envole devant au classement.