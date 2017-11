L'Atlético au bout de l'ennui

L’Évangile selon Thomas.Auteur du but égalisateur face à Qarabağ cette semaine en Ligue des champions (1-1), le milieu ghanéen est à nouveau le sauveur de l' Atlético . Ce samedi, c'est lui qui offre les trois points auxà la 90minute, d'un coup franc en pleine lucarne. Mais que ce fut laborieux pour les hommes de Diego Simeone En ne parvenant pas à s'approcher du portier du Depor Gabi et consorts n'ont rien montré d'intéressant dans le premier acte. Lesne se sont guère montrés plus inspirés, en ne cadrant aucun tir non plus. Les ailiers Federico Cartabia et Zakaria Bakali ont toutefois eu le mérite de se chauffer les mollets en réussissant de belles accélérations, pour peu de résultats à l'arrivée tout de même.Lesont bien essayé de sonner la révolte juste après le retour des vestiaires, mais le tir croisé d' Antoine Griezmann transparent et la superbe volée de Nicolas Gaitán ont constitué les deux seules cartouches madrilènes.a même remplacé Grizou par le défenseur central José María Giménez à dix minutes de la fin, histoire de montrer à son attaquant qu'il ne sera plus le boss de l'équipe très longtemps.L'Atléti remonte difficilement sur le podium, tandis que le Deportivo reste seizième. Et voilà désormais le neuvième match consécutif où l' Atlético n'a pas inscrit plus d'un but.