L'Atlético assure le minimum pour son dépucelage

Difficiles vainqueurs de Málaga pour la quatrième journée de Liga, les joueurs de l' Atlético n'ont rassuré personne, mais enquillent leur deuxième victoire de la saison. Et l'essentiel est là.Autant se l’avouer d’entrée : pour voir du spectacle dans cette première période, il faut lever les yeux. Fini le Vicente -Calderón, enchanté Wanda Metropolitano. Pour sa première dans son nouveau stade très fraîchement inauguré, la bande à Simeone semble manquer d’un petit quelque chose, comme s’il fallait reprendre ses repères. Car contrairement à l’inintérêt relatif de la possession stérile des, le spectacle se déroule bien en tribunes – où siège d’ailleurs le roi Felipe IV. Tranquille. Sur le terrain, la menace reste pour l'instant aussi lointaine que les virées à dos d’éléphant de Juan Carlos : Correa et Thomas Partey ne font que balancer leurs frappes au-dessus (11, 12) quand Griezmann touche le poteau sur une madjer, mais signalé hors jeu... (25) L’ Atlético fait beaucoup tourner, mais n’est que rarement dangereux.Il faudra en réalité attendre la fin du premier acte pour frémir des moustaches. Et pas du côté attendu. Málaga décroche la plus grosse occasion du match sur une contre-attaque parfaitement menée, mais Oblak sauve les siens en remportant son un-contre-un (43). La bonne menace à agiter pour Simeone dans les vestiaires, à en juger par le retour des Rouge et Blanc pour la deuxième période. Plus tranchant, l’ Atlético finit par ouvrir le score d’une bonne reprise du droit d’ Antoine Griezmann sur un centre venu de la droite (1-0, 60). Le reste, bon... Míchel ne propose pas grand-chose sur son banc de Málaga , les Matelassiers non plus. Posé comme ça, difficile d’attendre plus qu'un 1-0 final, qui prouve que les premières fois sont toujours les plus difficiles. Note pour plus tard : il faudra être plus performant la prochaine fois, sinon la belle risque de râler.