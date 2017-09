L'Atlético accroché à Valence

23

C’est ce que se sont dit Valenciens et Madrilènes ce samedi à Mestalla. Et pourtant, en attendant le derby barcelonais du soir, la tête de la Liga s’offrait à l’une ou l’autre équipe, mais ni Valence ni l’ Atlético n’ont voulu s’en saisir. La faute à des attaquants bien trop maladroits dans chaque camp. Correa, Vietto, Carrasco ou Gaítan ont vu tour à tour leurs tentatives fuir le cadre ou trouver les gants de Neto . Quant à l’autre bout du terrain, Rodrigo , Paulista, Pereira ou Zaza ont buté sur Oblak ou n’ont pas réussi non plus à choper le cadre. Malgré une partie ouverte et deux équipes joueuses,etn’ont jamais semblé capables d’ouvrir le score. La bonne nouvelle côté Madrid est le retour de Kevin Gameiro deux mois après son opération du pubis.C’est donc logiquement que comme Eloquence et Kayliah en leur temps, Valenciens et Madrilènes se sont quittés sur un match nul.