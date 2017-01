L'Atlético à qui perd gagne

Battu à domicile par Las Palmas (2-3), l'Atlético de Madrid s'en fout : il avait fait le plus dur à l'aller en gagnant 2-0. En plus, Griezmann a marqué.

0

Atlético 2-3 Las Palmas

Un premier acte manqué

La défense de l'Atlético absente

par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On joue la 63minute lorsque le public du Vicente -Calderón se lève comme un seul homme pour applaudir de manière chaleureuse Antoine Griezmann . Buteur au retour des vestiaires, l’international français, qui avait déjà marqué à l’aller (0-2), a évité auxde douter en inscrivant son troisième but en 2017, pour autant de rencontres disputées. Sachant le travail accompli, Griezmann savoure saen affichant un large sourire aux coins de ses lèvres, bien loin de celui forcé qu’il exhibait lundi soir lors de la cérémonie de la FIFA à Zurich. Cérémonie où Grizou est revenu bredouille après avoir vu Cristiano Ronaldo remporter le trophée de meilleur joueur, et Luis Suárez lui piquer sa place dans l’équipe type de l’année. Mais Antoine s’en moque, ici à Calderón, c’est lui le roi.Malgré le résultat du match aller, Diego Simeone a voulu assurer en alignant une équipe quasi-type, tout en offrant du temps de jeu à Ángel Correa, Nicolás Gaitán et au Français Lucas Hernandez , positionné à gauche de la défense des. S’ils ont volontiers laissé l’usage du ballon aux visiteurs, les Madrilènes se sont montrés les premiers dangereux par l'intermédiaire de Griezmann qui voit sa première frappe captée par le gardien adverse (23), avant d’envoyer la seconde quelques centimètres au-dessus de la barre transversale (24). De son côté, Quique Setién a fait, lui, une totale revue d’effectif, où Mateo García est le seul rescapé du onze qui a débuté ce week-end en Liga contre Gijón. Une équipe bis qui va pourtant poser des problèmes auxavec son jeu bien léché, fait de passes courtes et de redoublements. Las Palmas aurait même pu ouvrir le score si Miguel Angel Moya n’avait pas sorti une énorme parade sur la tête à bout portant de Marko Livaja (32).Histoire de regagner la bataille du milieu de terrain, Diego Simeone fait alors rentrer à la pause son fidèle soldat Gabi , à la place d’un Lucas Hernandez visiblement touché au quadriceps. Pari gagnant, l’ Atlético joue mieux, et à la suite d’un double une-deux entre Antoine Griezmann et Nicolas Gaitan, l’attaquant français ouvre le score (48). En difficulté, Las Palmas se met à croire à une follesuite à l’égalisation de Livaja qui profite d’une glissade de Godin pour tromper Moya d’une jolie frappe croisée (57). Un espoir qui ne durera pas plus de trois minutes et le but de Correa qui s’impose en vitesse et en physique sur David Garcia avant d’aller finir d’un pointu entre les jambes de Raúl Lizoain (61). L' Atlético de Madrid entre alors dans ce qu'il sait faire de mieux, tenir un résultat. Serein, Simeone offre la chance à l'attaquant albanais, Keidi Bare, de disputer sa première sous le maillot. Mais cette saison, lesne sont plus aussi solides que les autres années et le prouvent une nouvelle fois. Un premier mauvais alignement de la défense sur une transversale de cinquante mètres de Lemos qui permet à Livaja d'égaliser et de s'offrir un doublé par la même occasion (89). Rebelote sur un coup franc de Viera, où seul au second poteau, Mateo Garcia donne la victoire à Las Palmas sur le buzzer (93). L' Atlético n'aura finalement pas le temps de douter pour la qualification, mais ne se rassure pas pour la suite de la saison.