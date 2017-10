L'Atléti se relance grâce à Gameiro

23

En perte de vitesse depuis deux rencontres pour autant de matchs nuls, l'Atlético a retrouvé la saveur des trois points sur la pelouse du Celta. Sans vraiment forcer, et en ayant subi à Balaídos, les hommes de Simeone l'ont emporté grâce au premier pion de la saison de Kevin Gameiro. Et ils s'accrochent au podium, en attendant le match du Real ce soir (réception d'Eibar).Auteur d'un début de saison poussif, mais dans une bonne période après avoir planté douze buts sur les trois derniers matchs, le Celta entre bien dans son match et marque son territoire dans les premières minutes en campant dans le camp madrilène : Sergi Gómez fait d'ailleurs trembler une première fois Jan Oblak après 17 minutes de jeu, de la tête. Mais l'Atléti se met doucement en marche et sur l'une de ses premières situations, fait trembler les filets par Gameiro juste après une première grosse occasion de Grizou (27). À la retombée d'un corner, le Kév' fête sa première titularisation de la saison en Liga en allumant Sergio à bout portant pour lancer les(28). Lésé, le Celta pousse avant la mi-temps, mais Daniel Wass se fait trop tendre (43) et aucun desne parvient à la pousser au fond sur corner (44).En deuxième période, le portier slovène des visiteurs se couche bien sur une volée du bon Iago Aspas (51), puis est dans les choux quand le coup-franc de l'attaquant de lavient caresser le dessus de la transversale (58). Les locaux se font pressants, sans succès, et Griezmann est tout proche d'offrir le break aux siens d'un coup de casque (72). Malgré une fin de match à sens unique, le Celta voit le nul lui filer sous le nez face au réalisme madrilène.