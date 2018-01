L'Atalanta sèche Naples et file en demi

21

Napoli (4-3-3) : Sepe - Hysaj, Chiricheș, Koulibaly, Mario Rui - Rog, Diawara, Hamšík - Ounas, Callejón, Zieliński. Entraîneur : Maurizio Sarri.



Atalanta(3-4-1-2): Berisha -Toloi, Caldara, Palomino - Castagne, De Roon, Freuler, Gosens - Cristante -Cornelius, Gómez . Entraîneur : Gian Piero Gasperini.

La châtaigne de Castagne.Pour permettre à l' Atalanta de briser la glace ce mardi au San Paolo, Timothy Castagne n'a pas fait dans le détail. Le Belge a exploité une frappe contrée de son coéquipier Cornelius pour ensuite envoyer une sacoche à bout portant dans le but desPas démérité au vu de la prestation de la, sereine comme une reine face à un Napoli qui a choisi de laisser de nombreux cadres au repos. Lesse procurent bien quelques opportunités en première période par Ounas et Zieliński, mais manquent globalement de mordant devant. Lesen profitent et prennent donc le large une première fois grâce à Castagne. Puis enfoncent le clou grâce à Gómez. L'Argentin s'amuse avec Chiricheș, accélère puis fusille dans la surface Luigi Sepe , décidément condamné à se faire canarder ce mardi soir. Le but tardif de Mertens, qui profite d'une sortie hasardeuse de Berisha, ne changera rien: C'est bien l' Atalanta qui poursuit son aventure en coupe d' Italie En demi-finale, les Bergamasques se friteront avec le vainqueur du derby de Turin, qui aura lieu mercredi entre la Juve et le Toro.Alléchant.