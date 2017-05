L'Atalanta rêve d'Europe, Kean fait danser la Juve

Atalanta 1-0 Chievo Vérone

Bologne 1-2 Juventus

MB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et la saison de la Juve se sera donc terminée sur une violente claque envoyée dans la gueule de l'histoire. Il ne restait que quelques secondes à jouer à Bologne samedi quand Moise Kean , 17 piges, s'est envolé au-dessus de la défense despour valider la vingt-neuvième victoire de la saison de la Vieille Dame, déjà assurée de son sixième titre de champion d' Italie consécutif. Sur ce coup de tête, Kean est devenu le premier joueur né en 2000 à marquer en Serie A. Jusqu'ici, la Juve, emmenée par une équipe remodelée à une semaine de sa finale de C1 contre le Real, était bousculée et avait même été menée pendant un peu moins de vingt minutes grâce à une inspiration géniale de Saphir Taïder. Dybala a remis la bande à Allegri dans le droit à chemin et ça fait donc trois points supplémentaires pour finir.L'autre rencontre de la journée, elle, avait plus d'enjeux car si l' Atalanta s'imposait face au Chievo , elle mettrait ainsi une pression sur la Lazio , en déplacement demain à Crotone , en vue de la quatrième place, directement qualificative à la Ligue Europa. Bingo, la troupe de Gasperini s'est imposée grâce à un but de Papu Gómez après la pause. Lapeut commencer à rêver.Parfait.