L'Atalanta et la Lazio se partagent le gâteau

69

Atalanta (3-4-3) : Berisha - Masiello, Caldara, Palomino - Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola - Iličić, Petagna, Gómez. Entraîneur : Gasperini.

Lazio (3-4-1-1) : Strakosha - Bastos, De Vrij, Radu - Marušić, Parolo, Leiva, Milinković-Savić, Lulić- Luis Alberto - Caicedo. Entraîneur : Inzaghi.

Privée d'Immobile, la Lazio de Simone Inzaghi se savait en danger en déplacement sur la pelouse de l' Atalanta Et il ne faut pas longtemps aux joueurs romains pour s'en rendre compte, puisqu'à peine après le quart d'heure de jeu sur un centre de Petagna, Mattia Caldara smashe une tête imparable pour Strakosha (18). Sonnée, la Lazio va même prendre dans la foulée un deuxième coup sur le crâne. Papu Gómez distille un amour de passe en profondeur lobée, reprise sans contrôle par Iličić (21). La Dea passe même tout près du 3-0, mais Cristante, seul au point de penalty, tombe sur un Strakosha stratosphérique (24).Mais c'est bien la Lazio qui va revenir au score dans la foulée, grâce à une belle frappe à ras de terre de Milinković-Savić qui termine en poteau rentrant (26). L'international serbe va même s'offrir un doublé après un beau travail de Luis Alberto prolongé par Parolo (34).Au retour des vestiaires, Bastos commet une faute grossière sur Gómez et donne un penalty à l' Atalanta transformé par Iličić qui s'offre un doublé (48). L' Atalanta pense même en finir définitivement à la 70minute grâce à Caldara pour le doublé. Un but accordé puis refusé (justement) deux minutes plus tard après consultation de la vidéo. Sacrée VAR.Le tournant du match, puisque après un nouveau miracle de Strakosha face au Papu Gómez, Luis Alberto remet les deux équipes à égalité pour de bon au terme d'un superbe match (78).Une mauvaise opération quand même pour la Lazio qui manque une nouvelle fois le coche pour suivre le peloton de tête, et qui pointe désormais à cinq points de la quatrième place occupée par l' AS Roma