L'Atalanta enfonce un peu plus Milan

AC Milan (4-3-3) : Donnarumma – Abate, Musacchio, Bonucci, Rodríguez – Kessie, Montolivo, Bonaventura – Borini, Kalinić, Cutrone. Entraîneur : Gennaro Gattuso



Atalanta (3-4-3) : Berisha – Toloi, Caldara, Masiello – Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola – Cristante, Petagna, Gómez. Entraîneur : Gian Piero Gasperini

Jusqu'où va plonger l' AC Milan Dans un San Siro qui a réservé une bronca bien méritée lors du coup de sifflet final, le Milan de Gattuso a une nouvelle fois chuté contre l' Atalanta (0-2).Les Milanais ont pourtant commencé le match par le bon bout, Bonaventura a même pensé ouvrir le score à la 13minute, mais le but a été refusé par la VAR à cause d'une main de Cutrone. Mais face à cette-là, chaque erreur se paye cash. À la suite d'une faute un peu stupide de Cutrone aux abords de la surface, Gómez transforme un coup franc en caviar et, aidé par une faute de main de Donnarumma, permet à Cristante de mettre la clim' dans tout San Siro (0-1, 32). Pris en grippe par ses propres, Donnarumma va commettre une nouvelle énorme faute de doigts sur une frappe un peu lointaine, et ne doit son salut qu'à un coup de sifflet de l'arbitre qui lui évite un concert de sifflets.En seconde période, Milan domine, mais pèche toujours dans le dernier geste, à l'image des multiples tentatives de Kalinić, toutes non cadrées ou contrées par les défenseurs de l' Atalanta . À force de pousser sans marquer, Milan s'expose, et en trois passes, Spinazzola envoie Iličić au septième ciel (71).Conséquences : l' Atalanta est un joli 7et le Milan un très vilain 11