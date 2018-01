L'Atalanta douche la Roma

25

Roma (4-3-3) : Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini, Gonalons, Strootman- El Shaarawy, Džeko, Perotti. Entraîneur: Eusebio Di Francesco

Atalanta (3-4-3) : E. Berisha - Toloi, Caldara, Palomino - Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola - Iličić, Cornelius, Gómez. Entraîneur: Gian Piero Gasperini.

Gueule de bois à l'Olimpico.Privée de Radja Nainggolan, envoyé décuver en tribunes pour avoir légèrement trop picolé pendant le réveillon , la Louve a dû s'incliner ce samedi face à l'Atalanta.La faute à desimpressionnants de réalisme : trois tirs, deux buts et un poteau, sont à mettre à l'actif de lalors des 45 premières minutes. C'est l'attaquant bergamasque, Andreas Cornelius, qui brise rapidement la glace d'un enroulé du pied gauche soyeux. De quoi inspirer Alejandro Gómez, qui fait danser la défense romaine avant de servir en retrait De Roon pour doubler la mise. Parfaitement en place, les poulains de Gasperini semblent alors maîtriser totalement leur sujet. Du moins, jusqu'à ce que De Roon se fasse bêtement expulser après avoir chopé un second jaune à la suite d'une faute sur Kolarov.En supériorité numérique, lesrelèvent enfin la tête et réduisent la marque par Džeko qui plante son neuvième pion de la saison, son premier depuis la 15journée. Les hommes de Di Francesco se procurent ensuite un bon paquet d'occasions, mais manquent d'un soupçon de réussite pour tromper une nouvelle fois la vigilance de Berisha.Très mauvaise opération pour la Louve, qui reste sur trois matchs consécutifs sans victoire en Serie A.