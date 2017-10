L'Atalanta Bergame fête ses 110 ans !

#HappyBirthdayAtalanta « Orgoglioso di essere bergamasco e ancor più tifoso #Atalanta! » #Percassi Gli auguri dal dei piccoli pic.twitter.com/kDRKPlLpKW — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 17 octobre 2017

Et encore une bougie de soufflée. Et encore une année de passée !Le 17 octobre 1907 naissait l' Atalanta Bergame . Le club, vainqueur d'une Coppa Italia en 1963, fête donc ses 110 ans ce mardi. Cet anniversaire pourra donc être célébré par deux fois cette semaine avec la réception dans l'antre du Mapei Stadium ce jeudi de l' Apollon Limassol en Ligue Europa, avant de festoyer à la maison comme il se doit dimanche face à Bologne . Pour l'occasion, les U10 de laont réalisé une vidéo pour expliquer ce que représentait pour eux le club. Une belle mise en bouche avant le spectacle en tribunes prévu par les ultras dimanche.En espérant voir Boukary Dramé amener le gâteau et ouvrir les cadeaux.