L’Asteras Exarcheion, un club antifasciste au cœur d’Athènes

Dans le centre de la capitale hellène, un club se distingue par son engagement politique et les valeurs qu’il véhicule au quotidien. À 90 ans, l’Étoile d’Exarcheia poursuit un idéal peint d’autogestion et d’antiracisme, et porte bien haut les couleurs d’un quartier historique.

L’Étoile du quartier

Trouver un équilibre

Par Alexandre Kottis, à Athènes

Les yeux encore embrumés de la veille, Gauloise au coin des lèvres, Diane esquisse un sourire. «» Sous un soleil printanier, l’ Asteras Exarcheion reçoit en ce premier dimanche de mars le leader de la 3division du championnat d’Athènes. Une victoire de prestige rapprocherait le club de la deuxième place, et le maintiendrait en course pour s’extirper de la plus faible division de la capitale. Comme à chacun de ses matchs, il reçoit le soutien d’une cinquantaine de supporters. «» , précise la quadragénaire. Coupe punk, multiples piercings, boots et bomber noir, Diane surplombe depuis la tribune en béton la banderole qui accompagne l’ Asteras Exarcheion sur tous les terrains de l’Attique. Elle a commencé à suivre le club il y a plus de dix ans, et s’occupe aujourd’hui bénévolement «» Autogestion. Liberté. Solidarité.Diane fait ainsi partie de la quinzaine de membres qui composent le noyau dur du club. «» , précise-t-elle, selon la logique d’autogestion qui caractérise le club. Toutes les décisions sont prises lors de l’AG hebdomadaire qui se tient chaque jeudi, au cours de laquelle chacun est libre de donner son avis. «» , explique Diane, avant de poursuivre : «» Il s’agit surtout de se retrouver autour de valeurs communes et de combats collectifs. L’antiracisme, l’anti-sexisme, le soutien aux réfugiés, la lutte contre l’homophobie forment les piliers d’un engagement politique prolongé sur les terrains de football.Les ventes d’écharpes, de bières, et de porte-clefs les jours de matchs, permettent, en plus de dons personnels, d’assumer les 500 euros de frais mensuels pour le fonctionnement du club. Car si l’entraîneur et les joueurs ne perçoivent pas de salaires, l’arbitrage, les lessives de maillots et le médecin ont un réel coût.Le club, qui dispose également d’une section basket, se gère collectivement dans le local de la rue piétonne Tsamadou, dans le quartier d’Exarcheia, en plein cœur d’Athènes. Entouré d’associations de soutien aux migrants, de cafés politiques et de librairies, le box de vingt mètres carrés est complètement connecté à la vie d’un quartier bouillonnant. Hâtivement qualifié d’État dans l’État, Exarcheia est considéré comme le repère des anarchistes et des contestataires de l’ordre établi, où la police évite une présence inutile. Haut lieu de la résistance à la dictature des Colonels dans les années 1970, le quartier entretient avec fierté son côté rebelle. Graffitis et affiches politiques recouvrent les murs, de nombreux bâtiments sont occupés pour accueillir des réfugiés, et la place offre le point de départ idoine pour les manifestations antifascistes. «, poursuit Diane,Cette gestion collective et horizontale n’a pourtant pas toujours été de rigueur. En doyen du club, Eugène se souvient d’une évolution mouvementée pour l’une des plus vieilles équipes du pays. Fondé en 1928 sous le nom de «» , le club est le 156inscrit à la Fédération grecque de football. Après fusion et changement de nom, l’ Asteras Exarcheion devient en 1967 l’unique club du quartier. «» , rembobine l’homme bedonnant au regard amical, témoignant ainsi de son lien étroit avec l’Étoile d’Exarcheia. La dimension politique au sein du club s’est développée à l’image d’ «» .Le système d’autogestion s’est lui mis en place à la mort du président-entraîneur Michalis Lolos, en 2010. «, selon les termes d’Eugène.Après sa disparition, il a fallu s’adapter, et Eugène a accepté de s’investir plus, jonglant entre sa taverne et les terrains de football. Il devient alors une sorte de directeur sportif non officiel. «» Une ambition sportive, liée à des différends politiques et des désaccords personnels, ont provoqué quelques tensions et déstabilisé ce modèle d’autogestion. L’année dernière, plusieurs membres du club ont décidé de quitter l’équipe. «» , résume Eugène.Sur le terrain, l’ Asteras Exarcheion végète en milieu de tableau. Canettes de bières et pétards s’enchaînent en tribunes, les chants menaçant à l’égard des néo-nazis d’Aube dorée résonnent, et malgré l’ouverture du score précoce des Rouge et Noir face au leader incontesté de 3division, l’équipe d’Exarcheia finit par s’incliner, 2-1. Une défaite qui n’efface pas le sourire du capitaine Tassos. «» Si le milieu défensif de 33 ans a régulièrement évolué à un plus haut niveau, il a fait le choix, il y a cinq ans, de renoncer à un petit salaire de footballeur pour rejoindre un club dont il partage les valeurs. «» , explique ce grand gaillard, crâne rasé et longue barbe frisée.Sévèrement blessé l’année passée, Tassos a pleinement pris conscience des valeurs qui imprègnent le club : «» Et de préciser le rôle social du club. «» Des valeurs également encouragées à l’international, où des rencontres ont lieu avec des clubs fondés sur le même modèle, comme l’ Atlético San Lorenzo de Rome et le Spartak Istanbul.Brassard arc-en-ciel autour du bras, Tassos ne dissimule pas la fierté d’être le porte-voix de l’équipe, et assume la responsabilité qui en découle. «» Être policier non plus. Si le doute subsistait, il s’envole définitivement à l’écoute du cri collectif qui ponctue chaque rencontre : «