L'assistance vidéo ne fonctionnait pas lors de la Supercoupe d'Allemagne

Le Bayern a bien profité du coup de la panne.On joue la quatorzième minute lors de la finale de la Supercoupe d' Allemagne lorsque le Bayern , mené 1-0 sur le terrain de Dortmund , égalise sur une action qui fait polémique. Le jeune Joshua Kimmich décalé par Rudy sur le côté droit semble hors-jeu mais l'action se poursuit et il centre pour Lewandowski qui conclue. L'arbitre, Félix Zwayer, décide de ne pas avoir recours à l'assistance vidéo et accorde le but, au grand dam desMais en réalité, Zwayer n'a pas trop eu le choix puisque le système VAR était en panne. C'est ce qu'a expliqué dans un communiqué conjoint la ligue de football et la fédération allemande : «Une première expérimentation ratée pour Allemagne qui a choisi d'utiliser le système d'assistance vidéo durant toute la saison de Bundesliga. Mais les premières fois ne sont pas forcément les plus réussies...