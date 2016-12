L’ASSE renoue avec la victoire à Angers

Menés mais dominateurs, les Verts seront parvenus à renverser la situation face à Angers en seconde période. Un succès 2-1 qui permet à l’ASSE de goûter à nouveau à la victoire un mois après s'être imposé à Caen. Un soulagement.

Angers 1-2 Saint-Étienne

Pépé montre la voie

Tannane libère les Verts

Sur son banc de touche, Christophe Galtier ne peut contrôler sa joie. Poussant Lacroix, venu communiquer sa satisfaction, hurlant, levant les bras, sautant dans tous les sens, on sent que le coach stéphanois ne fait pas semblant. Le bonheur est sincère. Pourquoi ? Car à dix minutes du terme de la rencontre, Tannane vient d’inscrire le second but stéphanois. Celui de la victoire. Celui de la libération. Depuis un mois, les Verts n’avaient plus connu cette joie. Alors, autant en profiter. D’autant que celle-ci, les Stéphanois ne l’ont pas volée.Avec deux équipes à égalité presque parfaite au classement et en difficulté dans le jeu depuis le début de saison, ce duel entre Angers et Saint-Étienne présentait tous les symptômes de la rencontre fermée. La célèbre bataille du milieu de terrain. Et si le début de match conforte rapidement cette idée, le premier frisson ne tarde toutefois pas à arriver lorsque Dabo ceinture Pépé dans la surface de réparation (11). Loin d’être évident, l’accrochage est tout de même sanctionné par M. Hamel.Au grand dam des Stéphanois qui vont pourtant vite retrouver le sourire en voyant Ruffier se détendre pour détourner la tentative de Diedhiou. Une belle parade qui ne fait malheureusement que repousser l’échéance, puisque quelques minutes plus tard, Pépé, magnifiquement servi dans le dos de la défense, parvient à dribbler Ruffier et marquer dans le but vide grâce à l’aide du poteau. Ironiquement, ce sont bien les Verts qui ont la possession du ballon, mais leur domination reste totalement stérile, inoffensive. À l’image de cette frappe de Nordin que Michel capte sans problème. Frustrant.Comme en première période, les Verts prennent rapidement la possession du ballon, mais voient encore les Angevins se créer les occasions les plus dangereuses. Mais sans flancher, cette fois. Et, autre nouveauté, les hommes de Galtier décident de se montrer plus incisifs. La domination, sans être absolue, s’intensifie, et les visiteurs se font de plus en plus présents dans la surface adverse. Jusqu’à la libération lorsque Florentin Pogba , à l’affût au second poteau, reprend de volée un corner botté par Henri Saivet . Une égalisation plutôt logique qui permet aux Foréziens de prendre confiance. Et de continuer sur leur lancée.Les occasions se multiplient comme ce centre de M’Bengué que Malcuit ne parvient pas à reprendre pour quelques millimètres. La délivrance est toute proche et finit par arriver par l’intermédiaire de Tannane qui se joue de plusieurs Angevins avant de croiser une frappe victorieuse. La fin de match est haletante, indécise, mais les Verts, solides, tiennent le coup et ce malgré l’expulsion de Malcuit en fin de rencontre. Au coup de sifflet final, Galtier et ses joueurs peuvent exulter, le succès est enfin au rendez-vous. Une première depuis un mois. De quoi, enfin, se donner un peu d’air.