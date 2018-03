L’ASSE plombe Guingamp

1

Saint-Etienne (4-2-3-1) : Ruffier - Debuchy, Subotić, Perrin, G.Silva - M’vila, Selnæs (Pajot, 71e) - Bamba, Cabella, Monnet-Paquet (Diousse, 81e) - Berić (Hamouma, 71e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.



Guingamp (4-2-3-1) : Johnsson - Ikoko, Kerbrat, Sorbon, Pereira - Grenier (Diallo, 64e), Phiri (Benezet, 76e) - Coco (Ngabkoto, 59e), Briand, Blas - Thuram. Entraîneur : Antoine Kombouaré.

RS

Vert de bonheur.L’heure du goûter dominical proposait un duel de ventre mou entre Saint-Étienne et Guingamp comme avant-dernier match de la trentième journée de Ligue 1. Avec un seul et même objectif pour les deux équipes : basculer dans la première partie de tableau. Au diable le suspense : grâce à Neven Subotić et Rémy Cabella , ce sont les Verts qui font la bonne opération et distancent leur adversaire du soir.Pas anormal. La frappe de Ludovic Blas dès la troisième minute a en effet été la seule véritable occasion de l’EAG dans le premier acte, tant les Stéphanois l'ont dominé de bout en bout. Très vite, le duo Cabella-Bamba a décidé de se mettre en route en faisant tour à tour chauffer les gants de Karl Johnsson. Jonathan Bamba a par exemple décoché une frappe flottante (8) tandis que le numéro 10 des Verts a obligé le gardien suédois à s’employer une nouvelle fois (17). L’ancien joueur de Newcastle en a aussi profité pour offrir quelques sucreries aux spectateurs de Geoffroy-Guichard. Défendant en bloc bas, les hommes d’Antoine Kombouaré n'ont fait que subir les les assauts stéphanois, initiés notamment par des centres de Mathieu Debuchy . Et quand l’EAG a tenté de ressortir le ballon, Marcus Thuram s'est retrouvé bien seul au milieu de la charnière Subotić-Perrin. Un beau travail défensif effectué par la recrue de l’ ASSE rapidement récompensé par un but. Suite à un corner et une passe de Robert Berić, le Serbe a catapulté le ballon au fond des filets (29). Une ouverture du score en toute logique.Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Jimmy Briand , qui ont dû subir les foudres d’Antoine Kombouaré, ont évolué plus haut, et de manière plus agressive. Mais ils ont seulement inquiété l’ ASSE avec des coups de pied arrêtés. Les Verts ont donc tranquillement géré leur avance au score sans pour autant perturber les Bretons. Marcus Thuram a tout de même fait peur aux supporters stéphanois après avoir enrhumé Mathieu Debuchy et obligé Stéphane Ruffier à se détendre (68). Dix minutes plus tard, c’est cependant le duo offensif de Saint-Etienne déjà mentionné qui va frapper. Suite à un contre, Jonathan Bamba décale Rémy Cabella , qui se joue de la défense de l’EAG et croise sa frappe pour tromper Johnsson (79). Un but qui symbolise l’incroyable activité du meneur stéphanois.Les Verts enchaînent donc un huitième match sans défaite en Ligue 1 et grattent deux places au classement (neuvièmes). Les hommes d’Antoine Kombouaré, eux, se retrouvent quatorzièmes avec six points d’avance sur Troyes , barragiste. La trêve tombe au meilleur des moments.