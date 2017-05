L'ASM ne veut pas de fête sur la pelouse

AS Monaco

⚠️ L’envahissement du terrain formellement interdit sous peine de sanctions lourdes pour leurs auteurs et le club !https://t.co/C3eE730rS0 — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 12 mai 2017

Dimanche pourrait bien être un jour très particulier du côté de Monaco . En effet, en cas de victoire face au LOSC , le club de la Principauté serait officiellement champion de France . Pour la huitième fois de son histoire. Et surement l'une des plus belles au vu de l'incroyable saison des hommes de Leonardo Jardim Pour autant, si l'ambiance sera vraisemblablement à la fête en cas de victoire, le clubs asémiste a prévenu ses supporters qu'il faudra faire preuve de retenue et ne surtout pas envahir la pelouse. Comme expliqué dans un communiqué sur le site officiel du club : «. »Après unec'est sympa aussi pour fêter un titre, hein.