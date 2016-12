L'ASM en démonstration, Lyon se casse les dents sur Guingamp

Martin Braithwaite sans cheveux ou presque, un joli paquet d'erreurs défensives et surtout des équipes bis sur quasi toutes les pelouses. Mais aussi Monaco qui plante un 7-0 sans forcer avec une attaque rajeunie, histoire de rappeler que les seconds rôles n'oublient pas de se montrer lorsque la Coupe de la Ligue vient pointer le bout de son nez.

Monaco 7-0 Rennes

Metz 1-1 (11 tab 10) Toulouse

Olympique lyonnais 2-2 (3 tab 4) Guingamp

Saint-Étienne 0-1 Nancy

PSG 3-1 Lille

Bordeaux 3-2 Nice

Par Adrien Candau

Une magistrale fessée monégasque. L' ASM a fait confiance à ses jeunes loups devant, ce soir, en alignant un duo Kylian Mbappé-Guido Carillo. En vingt minutes de jeu, emballez, c'est pesé. La défense rennaise est venue avec la panoplie complète du touriste sur le Rocher ce soir. Mbappé marque un doublé express avant que Gabriel Boschilia ne plante son cinquième but de la saison. En seconde période, Mbappé, encore lui, plante même son troisième pion de la soirée, tandis que Boschilia s'offre un doublé. Corentin Jean ajoute ensuite un sixième but. Pas suffisant pour Dimitri Cavaré, qui a vraisemblablement quelques tendances SM ce soir, et inscrit un superbe but contre son camp. 7-0, une raclée de plus infligée par les hommes de Jardim, qui commencent à banaliser les orgies de buts à chacune de leurs sorties. Martin Braithwaite a coupé ses tifs légendaires aujourd’hui et, forcément, le choc est difficile à encaisser pour les Toulousains. Metz en profite pour mettre d'emblée la pression et Florent Mollet place un enroulé magnifique dans la lulu de Mauro Goicoechea . Sauf que, même privé de sa coupe de cheveux emblématique, Braithwaite n'en finit plus de planter cette saison. Cette fois-ci, il transforme un penalty obtenu par ses coéquipiers après une main de Chris Phillips. Dans le second acte, Metz joue et tente face à des Toulousains très attentistes, mais qui parviennent à préserver leur cage. Rendez-vous direct en séance de tirs au but, puisque la Coupe de la Ligue fait désormais l'impasse sur la prolongation. Ce soir, les snipers sont de sortie. Dix tirs au but sont plantés de chaque côté, jusqu'à ce que les gardiens soient contraints de s'y mettre eux aussi. La guerre des goals est remporté haut la main par David Oberhauser , qui détourne la tentative de son homologue Mauro Goicoechea avant d'inscrire le sien. Épilogue dingue.Un feu d'artifices de cagades défensives. Maciej Rybus , la tête dans les nuages, se fait d'abord bouffer par le pressing guingampais et redonne dans l'axe le ballon à Ludovic Blas , qui bat Gorgelin d'une frappe du gauche à ras de terre. Le Lion ronronne, mais Mathieu Valbuena va se charger de réveiller la bête. Avec la complicité involontaire de Jérémy Sorbon . Le défenseur guingampais foire complètement son contrôle, ce qui permet à Fekir de récupérer la gonfle et de transmettre à Petit Vélo, qui conclut sans forcer. Après la pause, Lyon domine nettement, notamment grâce aux fulgurances de Fekir, mais surtout au volume de jeu de Valbuena, dans tous les bons coups. Mais c'est Guingamp qui reprendre l'avantage sur corner par De Pauw. Jusqu'à ce que Lacazette, tout juste entré en jeu, profite d'une sortie toute naze de Salin pour remettre les siens dans la course. On n'y coupera pas, il va falloir se frotter aux tirs au but. Fekir puis Valbuena échouent dans l'exercice, tandis qu'on ne compte qu'un échec côté breton. Cruel pour les Gones, dominateurs, mais qui paient cash leurs approximations défensives ce soir.Si Nancy transpire et ferme les espaces en Ligue 1 pour assurer son maintien, les Lorrains ont visiblement décidé de se faire plaisir en Coupe de la Ligue. Après en avoir planté quatre à Caen lors du tour précédent, les hommes de Pablo Correa jouent la gagne face aux Verts et obtiennent un penalty transformé par Dalé. Sainté pousse, domine avec près de 60% de possession de balle, et Hamouma pense même inscrire le but de l'égalisation dans les derniers instants, avant de voir son but refusé pour hors-jeu. Nancy tient le coup et confirme son regain de forme, déjà entrevu en Ligue 1 depuis fin novembre.