L'AS Rome parraine une équipe de réfugiés

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L' AS Roma , via sa fondation Roma Cares, a participé à aider le développement d'une équipe, Tre Fontane, uniquement composée de réfugiés et d'exilés. Lesont en effet fourni des équipements officiels, des billets pour assister aux rencontres régulièrement durant la saison, ainsi que du matériel pour les entraînements. Le partenariat entre les deux formations avait déjà commencé en septembre dernier, les 25 joueurs et le staff de la nouvelle équipe ayant assisté à la rencontre de charité As Roma-Chapecoense. Tre Fontane a par ailleurs été homologué par la Fédération Italienne, et jouera en troisième division régionale, notamment dès ce week-end pour un derby face à San Giacomo.I Louve Football.