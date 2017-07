L'AS Rome annonce une recrue avec FIFA 17

🎮⚽️...



Pellegrini serait-il venu pour la section e-sport ? AH Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Mercato 2.0Recruter des joueurs ne suffit plus, les clubs se battent maintenant pour les annoncer de façon originale. Après l'excellente vidéo officialisant l'arrivée de Salah à Liverpool , c'est l' AS Rome qui s'est essayé à l'annonce originale.Une sorte de réponse de la Roma, qui venait de vendre le dit Salah à Liverpool . Une vente grâce à laquelle la Louve a rapatrié le prometteur Lorenzo Pellegrini de Sassuolo pour dix millions d'euros, lui qui avait été formé à Rome. Une belle opération annoncée par une courte vidéo de FIFA 17, où l'on voit l'avatar de Pellegrini inscrire un but pour l' AS Roma , avec le véritable Pellegrini à la manette.