L'arrivée de Cédric Bakambu enfin officialisée par le Beijing Guoan

Ça met du temps pour arriver à pied par la Chine.Voilà deux mois que les contacts étaient établis entre le club de Beijing Guoan et Cédric Bakambu , le joueur ayant même passé sa visite médicale en janvier dernier. Et c'est seulement ce jeudi que le transfert a été officialisé. Le temps que le club pékinois fignole les détails administratifs et financiers de l'opération. Histoire surtout de chercher un moyen de contourner la nouvelle taxe de 100% imposée par le gouvernement sur tous les transferts de joueurs étrangers. Sans grand succès.Finalement, le Beijing Guoan a dû débourser un total de 74 millions d'euros (les 37 millions d'euros initialement versés à Villarreal plus les 37 millions dûs à l'État) pour s'offrir pour les quatre prochaines saisons l'attaquant congolais de 26 ans, qui lui touchera un salaire de 18 millions d'euros annuels. Un joli petit pécule qui fait de l'ancien Sochalien le joueur africain le plus cher de l'histoire.Bakambusiness.