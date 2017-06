L'Argentine met un tarif à Singapour

AA

Un 2-3-4-1 pour un 6-0. Jorge Sampaoli a enchaîné aujourd'hui sa deuxième victoire consécutive à la tête de la sélection argentine. En effet,s'est baladé 6-0 face à Singapour ce mardi après-midi.Et même si le niveau des Singapouriens était d'une grande faiblesse, il faut tout de même saluer la prise d'initiative de l'entraieur argentin, avec un système à deux défenseurs (Mamana et Fazio) qui a permis aux joueurs offensifs de s'exprimer : six d'entre eux ont scoré (Correa, Di Maria, Fazio, Gomez, Alario et Paredes).