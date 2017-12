L'arbitre Mark Clattenburg revient sur Tottenham-Chelsea 2016

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En étant réduits à neuf, puis rejoints de 2-0 à 2-2 par Chelsea en mai 2016, les joueurs de Tottenham ont laissé filer la Premier League à Leicester . Un an et demi après, l’arbitre de la rencontre, Mark Clattenburg, est revenu sur son match et a admis qu'il aurait dû expulser d'autres, a expliqué l'arbitre, désormais retraité, pour le Tottenham était alors devenue l'équipe de Premier League la plus sanctionnée en nombre de cartons jaunes, avec neuf biscottes. Moussa Dembelé, exclu pour avoir fait une fourchette dans les yeux de Diego Costa , avait écopé de six matches de suspension.