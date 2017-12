L'arbitre de Lazio-Torino dans l'oeil du cyclone

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Monsieur Giacomelli va devoir rendre des comptes.Ce lundi soir, le Torino est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse de la Lazio . Un match qui a été marqué par la scène surréaliste advenue à la 45e minute, juste avant la pause : une faute de main de Iago Falque dans la surface, un coup d'épaule trop appuyé d'un Immobile passablement énervé, une intervention de la VAR, un pénalty finalement non accordé et un carton rouge pour l'attaquant de la Nazionale ont déchaîné l'ire des joueurs et des supporters laziali.A la fin de la rencontre, quelque 600 supporters de la Lazio ont attendu l'arbitre devant le stade pour lui demander des explications, et ce dernier a dû quitter les lieux sous escorte.Mais c'est sur Internet que la contestation s'est poursuivie. Le profil Facebook de monsieur Giacomelli (sous le pseudo Jack O'Melly, ndlr) a été pris d'assaut, et la gronde des fans laziali s'est intensifiée lorsqu'ils ont vu que le 29 mai dernier, au lendemain de la retraite de Francesco Totti , l'arbitre avait mis à jour sa photo de couverture avec un cliché du désormais ex-capitaine de l' AS Roma L'information est même remontée jusqu'à la salle de presse du stadio Olimpico, où des journalistes ont tenté d'intercepter l'arbitre pour lui poser la question. Sans succès.Face à tant de remous, monsieur Giacomelli décidé de supprimer son profil Facebook pendant la nuit, celui-ci n'étant plus accessible ce mardi matin.