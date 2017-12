L'arbitrage vidéo bientôt instauré en Ligue 1 ?

AC

Outil en plus pour les arbitres ou dénaturation du jeu ?La question de l'arbitrage vidéo doit être tranchée ce jeudi par l'assemblée générale de la LFP. Majoritairement favorables à l'arrivée de la vidéo en Ligue 1, les présidents de Ligue 1 et Ligue 2 veulent étendre le processus déjà testé lors des matchs de barrage selon. Déjà présente en Italie ou en Allemagne, avec son lot de réussites mais aussi de polémiques , la vidéo pourrait faire son arrivée dès la saison 2018/2019. Parmi les présidents favorables à cette mesure, on retrouve Waldemar Kita qui explique que : «» ou encore le président d'Angers Saïd Chabane qui a déclaré à nos confrères que : «Voilà une mesure qui devrait redonner le sourire à Jacques-Henri Eyraud.