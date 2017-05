L'arbitrage vidéo au Portugal la saison prochaine

0

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'arbitrage vidéo, tendance printemps-été 2017.L'arbitrage vidéo est en phase de test dans de nombreux championnats depuis quelques mois, et sera utilisé lors de la Coupe des confédérations le mois prochain. Gianni Infantino a même d'ores et déjà annoncé que ce système serait utilisé lors de la Coupe du monde 2018 En attendant, c'est au tour de la Fédération Portugaise de Football par l'intermédiaire de son président Fernando Gomes, d'annoncer et de justifier l'utilisation officielle de l'arbitrage vidéo lors de la prochaine saison de: «Cette décision intervient dans un contexte tendu au Portugal , avec des récentes polémiques liées à des décisions arbitrales, entre les dirigeants de Porto, du Benfica et du Sporting . Bien entendu, celles-ci cesseront dès la mise en place de la vidéo.Youpi.