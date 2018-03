L'arbitrage vidéo adopté en L1 et à la Coupe du monde

56

La fin d'un combat acharné que l'on savait joué d'avance...L'assemblée générale de l'IFAB (International Football Association Board), l'instance qui "détermine et fait évoluer les règles du jeu du football", a adopté aujourd'hui à l'unanimité l'introduction de l'assistance vidéo.Cette règle seront donc effective lors des compétitions internationales dès le mois de juillet prochain, et lors de la Coupe du monde en Russie . L'homme en noir pourra faire appel à la vidéo dans quatre cas de figure : pour valider un but, pour déterminer s'il y a penalty ou non, pour déterminer si un carton rouge est légitime ou non, et pour s'assurer de l'identité d'un joueur avant de le sanctionner.La Ligue 1 adoptera elle aussi le dispositif dès l'année prochaine.Voilà : on vous laisse vous enflammer dans les commentaires pour décider si c'est une bonne nouvelle ou non pour le football.