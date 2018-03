L'Arabie saoudite offre un stade à l'Irak

AC

Un stade pour apaiser les tensions.Les relations se réchauffent un peu entre Ryiad et Bagdad, et l'occasion était trop belle pour louper ça.À la suite du premier match amical depuis 40 ans entre les deux nations, qui s'est tenu la semaine dernière à Bassora dans le sud de l'Irak (victoire 4-1 des locaux), les Saoudiens ont décidé d'offrir un stade à leurs homologues irakiens. Un cadeau fait par le roi saoudien Salmane ben Abdel Aziz, alors que la FIFA doit se prononcer mi-mars sur la levée des sanctions envers l'Irak. Depuis 1990, en raison des violences et des guerres successives dans le pays, la FIFA a interdit la tenue des matchs officiels sur le sol irakien.Aider à faire lever des sanctions tout en offrant un stade, c'est ce qu'on appelle un très beau coup sur le plan géopolitique.