L'appel de Khartoum

Icône d'un pays en guerre, Didier Drogba s'est longtemps battu pour l'unité de la nation ivoirienne. Son combat a commencé en 2005, à Khartoum, lors d'un appel resté célèbre.

Par Christophe Gleizes

Il y a le joueur, adoré des supporters. Et il y a l'homme, encore plus respecté. Pour comprendre qui est Didier Drogba , il faut revenir le 8 octobre 2005, soir de victoire face au Soudan . À 2650 kilomètres de là, à Yaoundé, le penalty de Pierre Womé vient de se fracasser sur un poteau égyptien. Contre toute attente, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la première Coupe du monde de son histoire. Dans le vestiaire, c'est la liesse. Dans le pays, c'est la guerre. Didier Drogba prend le micro et s'exprime, en direct à la télévision : «. »» est resté célèbre. Son écho fut immense. Aux côtés de Drogba, les joueurs de la sélection ont prié ensemble, à l'image d' Arthur Boka , né dans le Sud, de Kolo Touré, originaire du Nord, et de Boubacar Barry Copa , issu de parents guinéens. «, confiait à l' Cyril Domoraud , ancien capitaine des Éléphants.» À l'époque, la Côte d'Ivoire est dans l'impasse. Les partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara s'affrontent sans pitié. Le pays compte ses morts par milliers. Il est profondément divisé, entre le Nord, sous influence rebelle et musulmane, et le Sud, chrétien et loyaliste.Dans ce contexte, il faut mesurer la symbolique d'une doublette offensive constituée d'Aruna Dindane, Dioula musulman, et de Didier Drogba , Bété chrétien. L'appel des joueurs, qui évoluent tous en Europe, va apporter sa pierre à l'édifice branlant de la réconciliation. «» , confiera plus tard la star de Chelsea . Même si la Coupe du monde 2006 est un bide, le processus de paix est enclenché. Il aboutira le 6 juillet 2007 au «» , disputé à Bouaké, la capitale des rebelles. Devant un stade comble, qui n'avait pas vu un match international depuis des années, la sélection atomise Madagascar 5-0, avec un dernier but superbe de Drogba. Un mois après, les premières armes sont brûlées dans ce même stade.Difficile de résumer des mois de négociations et de pourparlers secrets à un match de football. Mais l'impact de Drogba aura été réel. En mars 2007, alors qu'il est invité au palais présidentiel pour fêter son Ballon d’or africain, il se présente au micro, une seconde fois. «, déclare-t-il, la gorge nouée.» Le lendemain, Drogba s'envole à bord de l'avion présidentiel, direction le Nord. Les scènes de liesse s'enchaînent. Une poignée de main avec Guillaume Soro, le chef des rebelles, acte «» .Au plus fort de la crise, Drogba n'aura jamais pris parti. Alors même que la famille du cousin de son père a été massacrée, il refusera de prêter allégeance à l'un des deux camps, pourtant pas malhabiles en récupération. En plus de collectionner les titres avec Chelsea , «» aka «» enchaîne les campagnes de sensibilisation et crée en 2007 sa propre fondation, qui finance des hôpitaux grâce à ses revenus publicitaires. De quoi jouir d'une popularité sans limites, et le faire accéder au rang d'icône charismatique et pacifique. En 2010, le magazine américainl'inclut même dans sa liste des cent personnalités mondiales les plus influentes.La «» s'étiolera pourtant, tout comme le souffle de l'appel de Khartoum. En 2010, le conflit reprend, plus terrible que jamais, à la suite de la crise post-électorale. Plus de trois mille morts sont à déplorer pendant la flambée des violences, qui aboutiront en avril 2011 à l'arrestation rocambolesque de Laurent Gbagbo. À l'époque, Drogba semble fatigué, peine à emmener sa sélection au sommet et voit son combat pour la paix s'effondrer. «» , plaidera-t-il, une fois nommé par le président Ouattara dans la commission «» , d'où il martèle son message : «À ce jour, la Côte d'Ivoire vit sur les cendres encore chaudes de la division. Au milieu des rancœurs, la paix est là, fragile, mais réelle. «, estimait le chanteur Tiken Jah Fakoly, dansen août 2014.. » De quoi envisager une carrière politique, à l'instar de Weah ou Eto'o, deux illustres du football africain ? Drogba répond non : «» Si vous le dites, Monsieur.