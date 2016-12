L’année 2016 de la Liga en chiffres

Les Français qui passent la frontière pour les vacances le savent, l’Espagne reste un must pour se goinfrer de ballon et mater certaines des plus jolies formations du moment. En revanche, quand tu tombes sur les tickets de caisse du séjour, c’est là que ça se complique.

0

255-244-141.

16.

769.

4.

Youtube

37.

3.

50.

Terrible de voir un tel engin explosif dans un stade. pic.twitter.com/Y5Cdw6HEQT — TOTOSPORT.FR (@TOTOSPORT_FR) 23 octobre 2016

3.

178.

18.

15.

4.

83,30.

83.

La Liga has had some 🔥 managers, but nobody has started their career there as well as Zinédine Zidane pic.twitter.com/hgX5Oxtf8B — Bleacher Report UK (@br_uk) 25 novembre 2016

20 600.

588.

28.

2,1 milliards.

Youtube

Par Mathieu Rollinger

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le code couleur RVB correspondant au jaune «» de la teinture de Lionel Messi. Faudrait peut-être penser à le remettre au frigo avant qu'il ne tourne.Le nombre de victoires consécutives du Real Madrid en Liga, à cheval sur deux saisons. Tout pile comme le Barça, en 2010-2011 avec Pep Guardiola. Mais bon, «» , dira tout Catalan qui se respecte.Le nombre de minutes passées sur un terrain par Antoine Griezmann sans avoir eu l’occasion de mimer le téléphone avec ses doigts. Neuf matchs, zéro but, sa pire série depuis la saison 2012-2013. Qu’est-ce que tu attends Diego pour lui acheter une nouvelle carte de crédit ?Le nombre d’ingrédients dans l’action de folie réalisée par Las Palmas contre Villarreal : une-deux, petite louche derrière la ligne de défenseurs, aile de pigeon acrobatique, ciseau magistral de Kevin-Prince Boateng pour conclure. On vous met quoi comme sauce avec ça ?Le nombre de buts plantés par Luis Suárez, ce qui en fait le meilleur buteur des cinq grands championnats sur l’année civile. Mouais, finalement, ça ne fait que 0,1 but par jour...Le nombre de buts inscrits par le Sévillan Vicente Iborra contre le Celta Vigo (3-0). Entré à la mi-temps, il devient le premier joueur de Liga du XXIsiècle à réaliser un coup du chapeau en sortant du banc. Le nec le plus ultra desLe nombre de centilitres contenus dans la bouteille projetée des tribunes du Mestalla ayant décimé huit Barcelonais en pleine communionLe nombre d’entraîneurs passés cette année sur le banc du Valence CF. Cinq mois de longévité en moyenne pour Gary Neville (de novembre 2015 à mars 2016) et Paco Ayestarán (d’avril au septembre 2016), 35% de victoires chacun, Cesare Prandelli peut sérieusement s’inquiéter avec ses six points en neuf matchs.Le nombre de minutes passées sur le terrain en Liga par Salvatore Sirigu depuis son arrivée au FC Séville. L’ancien Parisien n’est pas allé au bout de sa deuxième titularisation pour cause de carton rouge.Le nombre de buts inscrits par CR7 lors des confrontations contre le voisin de l’Atlético. Grâce à son triplé du 19 novembre, le Ballon d’or 2016 efface le précédent record d’Alfredo Di Stéfano.Le seul moyen qu’a trouvé Messi pour répondre à son rival, en devenant le meilleur buteur du derby de Barcelone. Eh, les deux, là, vous allez vous lâcher un jour ? On va finir par croire que c’est de l’amour !Le nombre de gardiens différents alignés par le promu Leganès cette saison. Avec vingt-sept buts encaissés, un recours aurait été déposé par le club pour aligner Ion Sérantès, Alberto Brignoli, Iago Herrerín et Diego Barrios en même temps. Affaire à suivre.Ce que touche en euros Neymar pour chacun des 600 autographes signés sur des vignettes Panini, grâce à son contrat avec la firme italienne révélé dans les documents Football Leaks. Tu comprends mieux pourquoi ça te soûle de lâcher six balles pour un blister de huit pochettes ?Le nombre de points récoltés par le Double Z lors ses trente-deux premiers matchs sur le banc du Real. Si on jette un œil sur le palmarès : moins on a de cheveux, mieux on est placé. Coïncidence ? Je ne crois pas.Le code postal d’Eibar, petite bourgade du Pays basque et ses 28 000 habitants. Septième au classement et capable de ramener un nul du Bernabéu, mieux vaut savoir où ça se situe.Le nombre de minutes passées sans concéder de but par Diego López à l’Espanyol Barcelone, entre les 9et 15journées de Liga. Un record cette saison et une invincibilité inédite du côté des. De quoi bien lui gonfler le moral qu’il ne découvre que...Le nombre de buts encaissés par le même Diego López contre le Barça dans toute sa carrière, ce qui en fait la victime préférée des. Emménager juste à côté de son bourreau, est-ce une forme de syndrome de Stockholm ?Le nombre de téléspectateurs dans le monde ayant regardé cette année au moins un match de Liga, grâce à une box fournie par Cristiano, en grignotant des chips Lays avec la tronche de Leo sur le paquet, bien à l’aise dans un jogging Puma à la mode Grizzi, entre deux parties deavec James sur la jaquette. Malgré tout ça, Vicente Casado, directeur général du développement international de la Liga, compte bien rattraper la Premier League et ses trois milliards d’ici 2018, notamment grâce au marché asiatique. Contre autant de Kia vendues par le concessionnaire Iniesta.