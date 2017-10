L'Angleterre souhaite porter le coquelicot contre l'Allemagne

We can confirm that we’ll request permission from FIFA for the @England squad to wear poppies against Germany: https://t.co/387wlfkWMS pic.twitter.com/OWhrspRkg7 — The FA (@FA) 30 octobre 2017

Alors que lea commencé très fort en Grande-Bretagne dimanche, avec la décoration du stade de Leicester avant sa victoire face à Everton (2-0) , la Fédération anglaise (FA) a demandé à la FIFA l’autorisation de porter des brassards représentant le petit coquelicot symbolique lors de la rencontre amicale entre l’ Angleterre et l’ Allemagne , le 10 novembre prochain. L’instance mondiale avait mis à l’amende les quatre sélections britanniques pour avoir justement porté ce brassard en 2016, en se justifiant par la violation de la règle de neutralité politique sur les terrains.La Fédération anglaise attend désormais la validation de l’instance mondiale, pour ce qui constituerait un geste hautement symbolique : le coquelicot et leont été instaurés au lendemain de la Première Guerre mondiale, durant laquelle les Allemands et Britanniques se sont affrontés et ont perdu respectivement deux millions et demi et un million de citoyens.